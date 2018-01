Einde Haagse karaoketaxi dreigt, crowdfunding slaat niet aan: 'Ik word er depri van'

DEN HAAG - Het einde van de Haagse karaoketaxi lijkt nabij. De doorgaans zo goed gehumeurde en vrolijk zingende taxichauffeur Ton Baggerman heeft het moeilijk: 'Ik word er depri van', zegt hij tegen Omroep West in onvervalst Haags. De motor van zijn beroemde bus begaf het eind november en geld voor een nieuwe is er niet. Een crowdfundingsactie lijkt niet aan te slaan en daardoor dreigt een bekend Haags fenomeen na bijna twintig jaar te verdwijnen.

Baggerman startte zo'n twee weken geleden met die crowdfundingsactie. De eerste dagen liep het best wel goed, hij haalde ruim duizend euro op. Maar sindsdien stokt het. Er is zo'n 4.000 euro nodig en dus is er nog maar een kwart van het benodigde bedrag binnen. En dus dreigt de karaoketaxi, die menig vrijgezellenfeest of stapavondje opluisterde, uit het straatbeeld te verdwijnen.

'Ik weet niet hoe ik dat nog ga redden in twee weken tijd', verzucht Baggerman. 'Mistroostig, dat is hoe ik me voel.' Op de vraag wat het voor hem zou betekenen als hij het niet redt, klinkt eerst een diepe zucht. Na een korte stilte zegt hij: 'Dan kom ik financieel klem te zitten. Dit was mijn grote droom, hier had ik mijn pensioen mee willen halen. Ik moet nog maar zeven jaar.'



Teleurgesteld en verdrietig

In zijn stem klinkt een behoorlijke teleurstelling. 'Ik ken ruim 3500 mensen op Facebook. Als die allemaal een euro zouden geven. Als. Tja, het valt mij rauw op mijn dak. Ik dacht dat ik veel mensen kende. En in het begin kreeg ik ook veel media aandacht, maar nu droogt het op. Ik word er verdrietig van.'

Dat hij het waarschijnlijk met zijn crowdfunding niet redt noemt hij 'een nare conclusie'. Baggerman: 'Dan is het gewoon einde verhaal. Een nieuwe bus is niet meer te betalen en zelfs een tweedehands bus is duur. Het wordt moeilijk.'



Den Haag is door de jaren zo veranderd...

De Hagenaar wijst er ook op dat het uitgaansleven in zijn stad is veranderd. 'Er is al zoveel verdwenen in Den Haag. Evenementen weg, nachttenten dicht, North Sea Jazz naar Rotterdam. Er blijft weinig leuks meer over. Veel mensen gaan tegenwoordig met Uber, de nachtbus of op de scooter. Sowieso ligt het hele taxigebeuren op zijn kont.' Aan de prijs kon het volgens hem niet liggen: 'Ik ben net zo duur als een gewone taxi.'

Met zijn karaoketaxi probeerde Baggerman iets typisch Haags neer te zetten. 'Dit heb je in geen ene stad in Nederland', zegt hij. 'Ik vind dat je daar zuinig en trots op moet zijn en ik hoop echt zo dat mensen me willen sponsoren.' Het is echt een noordkreet om zijn taxi te redden: 'Al draagt iedereen maar een klein steentje bij. Hopelijk vinden mensen het dat nog waard.'