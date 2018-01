Flinke drugsvangst in Den Haag

DEN HAAG - Een sterke wietlucht bij een winkel op de Leyweg in Den Haag heeft geleid tot een aanzienlijke drugsvondst. Na een melding vrijdagmiddag gingen agenten op onderzoek uit. De lucht bleek uit een kelder van een kledingwinkel te komen. Met toestemming van de huurder zijn ze de kelder ingegaan. Daar lag een grote hoeveelheid softdrugs en vermoedelijk ook harddrugs.

De huurder van de zaak, een 35-jarige Hagenaar, werd aangehouden. Hij bleek ook in het bezit te zijn van drugs. Gezien de grootte van de drugsvangst werd het Landelijk Team Forensische Opsporing ingeschakeld. Het onderzoek door de recherche duurde tot en met zaterdag. 's Nachts werd het pand bewaakt door het parate peleton van de politie.

In de woning van de verdachte in Den Haag Zuid is ook een doorzoeking gedaan. Zijn vrouw, een 38-jarige Haagse, werd in de woning aangehouden. Beide verdachten zijn maandag voorgeleid aan een rechter-commissaris. Die bepaalde dat de vrouw de zaak in vrijheid mag afwachten. Haar man zit nog vast, zijn voorlopige hechtenis is verlengd. De politie maakte de drugsvangst pas dinsdagochtend bekend.