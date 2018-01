Haagse huisartsenpraktijk failliet

DEN HAAG - De Haagse huisartsenpraktijk De La Rey is failliet. Dat bevestigt curator Henri Bentfort van Valkenburg tegenover Omroep West. Volgens hem hoeven patiënten van de praktijk aan de Haagse De La Reyweg zich geen zorgen te maken. 'Voorlopig draait alles gewoon door.'

Bentfort van Valkenburg gaat proberen de praktijk te verkopen. Volgens hem moet dit binnen anderhalve week wel gelukt zijn. 'Er hebben zich al meerdere gegadigden gemeld', zegt hij. De praktijk kreeg eerder nog uitstel van betaling, maar werd maandag alsnog failliet verklaard.

In de tussentijd blijft de praktijk gewoon open. Voor de bijna 8000 patiënten verandert er niks: de artsen die er nu werken, worden voorlopig gewoon doorbetaald. Patiënten hoeven zich geen zorgen te maken, bezweert de curator.



Oorzaak onbekend

Bij de praktijk werken ongeveer twintig mensen. Over de oorzaak van het faillissement kan de curator niks zeggen. 'Er is wel het een en ander aan de hand geweest, maar daar wil ik nu niks over zeggen. Mijn eerste prioriteit is nu de continuïteit van de praktijk.'

Wanneer er wel meer duidelijkheid komt over de oorzaak van het faillissement kan Bentfort van Valkenburg niet zeggen.