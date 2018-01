Jubilerende Haagse Markt in de race voor beste van Nederland

DEN HAAG - Voor de tweede keer op rij is de Haagse Markt genomineerd voor de Beste Markt van Nederland. Vorig jaar werden ze al tweede in de categorie 'grote markten'. Wethouder Boudewijn Revis vindt dat de Haagse Markt de prijs dubbel en dwars verdient.

Op Radio West zei Revis dat 'de kans dat ze winnen natuurlijk groot is'. Volgens de wethouder betaalt de enorme opknapbeurt die plaatsvond in 2014 en 2015 zich nu voor de tweede keer terug met deze nominatie. 'Het is de allermooiste markt van heel Nederland'.

Volgens Revis zit er nog altijd een stijgende lijn in het aantal bezoekers. 'Iedere marktdag is het druk. En dat komt doordat de economie aantrekt, maar ook omdat de markt zo leuk en nieuw is geworden', aldus de VVD-wethouder.



Jubileum Haagse Markt 80 jaar

De Haagse Markt wordt ook in het verkiezingsprogramma van de Haagse VVD genoemd. 'Het moet veel sterker worden neergezet als de unieke plek die ze is', zo staat te lezen. Revis ziet de Haagse Markt als een toeristische trekpleister. 'Er zijn nu al busbedrijven uit het oosten van het land die met klanten naar de martkt komen'.

De Haagse Markt bestaat 80 jaar en dat wordt in mei gevierd. Revis stelt geld beschikbaar om het jubileum feestelijk te vieren. Burgemeester Pauline Krikke brengt dan samen met de wethouder een bezoek aan de marktkooplieden.

