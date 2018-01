Haagse apotheker hoopvol over eigen productie van duur medicijn

DEN HAAG - De Haagse apotheker Paul Lebbink is nog steeds hoopvol over de productie van een goedkope variant van het medicijn Orkambi. In tegenstelling tot berichtgeving in onder meer het Financieele Dagblad zegt Lebbink dat zijn eigen productie van het dure medicijn tegen taaislijmziekte gewoon doorgaat. De apotheker kan alleen niet met zekerheid zeggen of het ook daadwerkelijk gaat lukken, laat hij dinsdag weten.

Orkambi zit inmiddels in het basispakket, na lange onderhandelingen tussen voormalig minister van Volksgezondheid Edith Schippers en farmaceutische fabrikant Vertex. In november van vorig jaar liet Lebbink weten dat hij, ondanks de korting die de minister had bedongen, het medicijn voor een derde van het afgesproken bedrag kon maken.

'Ook als de minister die 63 procent korting heeft bedongen, durf ik te stellen dat wij het voor een derde van het overgebleven bedrag kunnen maken', zei Lebbink toen. Vertex wilde oorspronkelijk 170.000 euro per patiënt per jaar ontvangen.



Uitstellen

Maar het Financieele Dagblad meldde dinsdag dat Lebbink de productie van een goedkope variant van Orkambi gaat uitstellen. Alleen volgens de apotheker klopt het bericht deels. 'Er zat veel vooronderstelling in het artikel', laat Lebbink weten. 'We gaan het middel zelf proberen te fabriceren, alleen we hebben nog niet bewezen dat het kan.'

Wel is de goedkope variant van het medicijn uitsluitend beschikbaar voor de patiënten van Lebbink en gaat hij het middel niet verkopen aan andere apotheken. Daarvoor heeft de apotheker een speciale handelsvergunning nodig. 'En dat is niet mijn ambitie', zo zegt hij.



Kritiek

Toch zwelt de kritiek aan in de richting van Lebbink. 'Het was volgens mij vanaf het begin grootspraak en bluf', zegt Henk Jan Out, voormalig hoogleraar farmaceutische geneeskunde, in het Financieele Dagblad. De Leidse hoogleraar Sander van Deventer zegt in hetzelfde artikel: 'Patiënten met dodelijke ziekten putten hoop uit dit soort luchtfietserij. Dat vind ik kwalijk.'

Volgens Lebbink is de kritiek niet geheel terecht. 'Het kan inderdaad zijn dat het te ingewikkeld is, maar als de grondstoffen binnen zijn gaat het ons vermoedelijk wel lukken. Wellicht blijkt over een halfjaar dat het wel bluf was, maar ik probeer gewoon voorzichtig te zijn. Het heeft tijd nodig.'

