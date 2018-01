Vissers zwaar de pineut: EU-parlement stemt voor verbod pulsvisserij

DEN HAAG - Pulsvisserij wordt verboden. Het Europees Parlement heeft gestemd voor een totaalverbod op het vissen met stroomstootjes op platvissen. De uitkomst is een zware slag voor de Nederlandse pulsvissers, die veel hebben geïnvesteerd in de nieuwe technologie.

Door de stemming is de toekomst van de Nederlandse kotters die met een sleepnet (pulskor) elektrisch op tong en schol vissen onzeker. Ongeveer tachtig Nederlandse kotters hebben momenteel een Europese ontheffing om te pulsvissen.

'Dit is een ramp voor de Nederlandse visserij en de kottersgezinnen. De inkomens van vierhonderd gezinnen komen hierdoor op de tocht te staan, reageert EU-parlementariër Annie Schreijer-Pierink (CDA).



Ook Scheveningen getroffen

In Scheveningen maakt rederij W. Van der Zwan ook gebruik van pulsvisserij. Volgens business manager Kees Taal 'hakt het verbod er behoorlijk in'. Drie schepen maken gebruik van de vangstmethode. Het bedrijf wordt nu gedwongen terug te keren naar de oude methode. 'Die is slechter voor het milieu en veel duurder. Ik snap de EU-maatregel niet', aldus Taal.

De Nederlandse Vissersbond spreekt van 'een dramatische uitkomst'. 'Dit heeft grote gevolgen voor vele familiebedrijven in de visserijsector', zegt Pim Visser van VisNed. 'Elke pulsvisser heeft tonnen geïnvesteerd in het innovatieve pulstuig. De vissers en hun gezinnen krijgen de rekening gepresenteerd'.