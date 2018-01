Weerman waarschuwt: het gaat donderdag flink stormen

DEN HAAG - Komende donderdag gaat het flink stormen. Er staat dan, vooral in de nacht en vroege ochtend, windkracht negen. Boven land kunnen zware tot zeer zware windstoten van meer dan 100 kilometer per uur voorkomen. De ochtendspits zal daar behoorlijk wat last van ondervinden, verwacht Omroep West-weerman Huub Mizee.

'Het begint donderdag al in de vroege ochtend, zo rond drie, vier uur, flink te waaien', vertelt het weerorakel. 'We mogen dan wel spreken van een echte storm, ja.' Maar een 'storm des doods', zoals anderen verwachten, is het zeker niet. 'Nee hoor, dit gebeurt wel vaker in de winter. Maar ook weer niet heel vaak', zegt Mizee.

Windkracht negen is het dus wel vaker. Overigens is zo'n windkracht maar een gemiddelde, vertelt Mizee. 'Het gaat om de gemiddelde snelheid gemeten over tien minuten. Het kan dus best meer of minder zijn.' Het is in elk geval niet verstandig om donderdagochtend met lege vrachtwagens, caravans of aanhangers de weg op te gaan, zegt Mizee.



Alles wordt beter

Goed nieuws heeft de Haagse boodschapper van de weergoden ook. 'In de loop van de dag gaat de wind weer liggen. Vrijdag is het ook ontstuimig, maar zaterdag wordt het beter en zondag kunnen we misschien zelfs weer lekker naar buiten om leuke dingen te doen', aldus Mizee.