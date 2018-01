Rake Vragen: Lange wachtlijsten verpleeghuis, dus 'begin vroeg met zoeken en zoek hulp'

DEN HAAG - Oudere mensen zouden zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen, vindt de overheid. Toch kómt er soms een moment dat je naar een verpleeghuis moet. En als je daar niet op bent voorbereid, krijg je zomaar te maken met enorme wachttijden. Hoe kan dat? Mevrouw Tuijnman uit Den Haag kreeg daar ook mee te maken. En zij stelde via onze website een Rake Vraag.

Mevrouw Tuijnman is na een operatie klaar met revalideren. Voor haarzelf is er maar één optie. 'Toen wilde ik terug naar huis', zegt mevrouw Tuijnman, zittend op de bank tussen haar dochters Monica en Anita.

Zij is weer even thuis in Den Haag maar woont daar inmiddels niet meer. Door de dementie zit zelfstandig wonen er niet meer in. Toch moet zij - drie dagen voor de kerst - weg uit het revalidatiecentrum. Dat krijgt haar verblijf namelijk niet langer vergoed.



Indicatie voor verpleeghuis

Mevrouw Tuijnman krijgt een indicatie voor een verpleeghuis. Maar daar kan zij ook niet terecht. 'Je kunt komen kijken als je een indicatie hebt', zegt dochter Monica. 'Maar dan vertellen ze dat er een wachtlijst is. Eén tot anderhalf jaar!'

De familie gaat eerst zelf op zoek in de regio rond Den Haag en het Westland en klopt ten einde raad ook aan bij Zorgadvies van zorgverzekeraar CZ. Dat helpt mevrouw Tuijnman uiteindelijk aan een plek. 'We gaan haar binnenkort verhuizen.' Voor de overbrugging tot de verhuizing mag zij in het revalidatiecentrum blijven. Dat wordt nu uit een ander potje betaald.



'Schrik van lange wachtlijst'

Mevrouw Tuijnman heeft dus alsnog heel snel een plekje gevonden, toch wil dochter Monica via Rake Vragen van Omroep West weleens weten hoe dat kan, die lange wachttijden. We komen terecht bij zorginkoper Marije Wensink van CZ.

'Ik schrik van die lange wachttijden, dat zie ik niet in onze bestanden', zegt Marije. 'Wíj gaan uit van vier maanden. Dat is het gemiddelde van urgente gevallen, die binnen zes weken worden geplaatst, en zogeheten wenswachtenden, die aangeven dat ze binnen een jaar naar verpleeghuis X of Y zouden willen.'



Tip: wees voorbereid, zoek hulp

Mevrouw Tuijnman ging er vanuit dat zij altijd thuis zou kunnen blijven. Zij heeft zich dan ook nooit aangemeld voor een kamer in een verzorgings- of verpleeghuis.

Dé tip van Marije voor mensen die op zoek gaan naar een tehuis: begin op tijd met zoeken, én zoek hulp bij je zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld via Zorgadvies. 'Je ziet vaak dat mensen die pas aan de bel trekken als de nood aan de man is, in de problemen komen.'

