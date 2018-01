Dansende oma's uit Zuid-Korea naar Nederland

DEN HAAG - De zestiende editie van het Holland Dance Festival, dat officieel op 25 januari in Den Haag begint, heeft deze keer wel iets heel opmerkelijks op het programma: dansende grootmoeders uit Zuid-Korea. De zestigers, zeventigers en tachtigers bestormen het podium samen met de jongere dansers van de Eun-Me Ahn Company.

De Zuid-Koreaanse choreografe en artistiek leidster Eun-Me Ahn (de 'Pina Bausch van Seoul') kwam in 2010 op het idee voor de samenwerking tussen oud en jong tijdens een reis door Korea, die ze maakte om de danstradities in het land te bestuderen en te registreren. 'Hun dans was zo naturel en opwindend', vertelt ze over de ouderen die ze trof.

De Franse krant Le Monde stak al de loftrompet over de rijpe ballerina's en noemde ze zelfs 'bommen van energie, plezier en verleiding'. De bommen dansen op 26, 27 en 28 januari in Den Haag, op muziek van hun landgenoot Young-Gyu Jang. Op 24 januari zijn ze al eenmalig in Amsterdam.



Schaatstalent

Het Holland Dance Festival biedt deze keer ook kansen aan kunstschaatstalent. Het Canadese gezelschap Le Patin Libre is namelijk dringend op zoek en verwacht in een schaatsland als het onze zijn slag te slaan. Op vrijdag 26 januari zijn bij De Uithof in Den Haag audities voor ervaren en hoogopgeleide kunstschaatsers, die met de groep mee willen. Het gezelschap werkt volgens een woordvoerster zonder poespas en tierelantijnen, maar 'glijdt' vooral in wonderlijke en soms bewegingsloze posities.

Le Patin Libre treedt tijdens het festival ook gewoon op in De Uithof, al vanaf 23 februari met het urban-ijsdansprogramma Vertical Influences, waarbij het publiek op het ijs komt te zitten.



Nauwelijks in Nederland te zien

Het tweejaarlijkse Holland Dance Festival biedt het podium vooral aan dansers die niet of amper in Nederland optreden. De komende aflevering omvat meer dan vijftig voorstellingen en er komen negentien landen aan te pas. '95 procent van het programma is voor het eerst in Nederland te zien', aldus de organisatoren. Het evenement duurt tot en met 11 februari en heeft niet alleen plaats in Den Haag, maar ook in Delft, Rotterdam en dus Amsterdam.