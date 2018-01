Deel dit artikel:











Viespeuk die in pashokje H&M filmde vrijgelaten Archieffoto: Robin Utrecht/ANP

DEN HAAG - De Hagenaar die vorige week werd opgepakt omdat hij stiekem een vrouw had gefilmd in een pashokje, is weer op vrije voeten. Dat zegt de politie tegen Omroep West. De man sloeg toe in het filiaal van kledingwinkel H&M op de hoek van de Vlamingstraat en de Wagenstraat.

Eerder wilde de politie niets loslaten over zijn werkwijze, maar nu laat een woordvoerster desgevraagd aan Omroep West weten dat hij met zijn mobiele telefoon opnames heeft gemaakt. Op de telefoon zijn volgens haar geen beelden van andere al dan niet halfontklede dames in pashokjes aangetroffen. Er zijn ook geen andere meldingen over de perverse praktijken van de Hagenaar binnengekomen. Vorige week was de politie nog op zoek naar het vrouwelijke slachtoffer, maar zij heeft zich niet gemeld. Een signalement van de vrouw is ook niet gegeven. Of de 31-jarige man voor zijn filmpraktijken wordt vervolgd is niet duidelijk.

Gesprek Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie zegt dinsdagmiddag tegen Omroep West dat het nog niet duidelijk is of de man wordt vervolgd. Zij hebben volgende week een gesprek met het hem. Dan moet er meer duidelijkheid komen. LEES OOK: Naakte patiëntes gefilmd door huisarts: wat bezielt zo'n man?