Meldpunt: Meld hier je ervaring met de regiotaxi Foto: ANP

REGIO - Omroep West ontvangt regelmatig berichten met klachten over de regiotaxi. Om de problemen in beeld te brengen opent Omroep West een meldpunt. Heb jij klachten over de regiotaxi? Laat het ons hier weten.

De regiotaxi is een aanvulling op het reguliere openbaar vervoer waar voornamelijk oudere reizigers en reizigers in een rolstoel of scootmobiel gebruik van maken. Omdat Omroep West de afgelopen tijd veel klachten krijgt, proberen we in kaart te brengen hoe groot de problemen daadwerkelijk zijn. Wil je het formulier via je mobiel of app invullen? Klik dan hier.