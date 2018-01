Fikse file en ravage op A13 na klopjacht politie

DEN HAAG - Op de A4 en de A13 is dinsdagmiddag een politie-achtervolging geweest. Agenten van de landelijke politie eenheid zagen op de A4 bij Leiden een auto rijden, met een zogenoemd 'duplo-kenteken'. Dat betekent dat het gaat om een gekopieerd kenteken van een andere auto. Toen agenten de bestuurder een stopteken gaven werd dat genegeerd en ging de automobilist er met hoge snelheid vandoor, richting Rotterdam.

Door deze capriolen kwam een andere auto op de A13 in de vangrail terecht met fikse schade tot gevolg. Deze auto moest uitwijken voor het vluchtende voertuig en crashte daardoor in de vangrail, vertelt een politiewoordvoerder aan Omroep West. Of daarbij iemand gewond is geraakt, is niet bekend. De vluchtende auto kwam op de Doenkade in Rotterdam tot stilstand. Dat is vlakbij vliegveld Rotterdam The Hague Airport.

De bestuurder is aangehouden. Over zijn identeit kon de politiewoordvoerder dinsdagmiddag nog niks zeggen. Bij de achtervolging zijn behalve de landelijke eenheid ook politieauto's van de eenheden Rotterdam en Den Haag betrokken geweest. Daarnaast werd de politiehelikopter ingezet.



Verkeerschaos

Door de aanrijding stond op de A13 in de richting Rotterdam urenlang een fikse file. Er waren daar twee rijstroken afgesloten en de vertraging liep op tot een uur. De weg werd rond 18.00 uur weer vrijgegeven.