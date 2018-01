Man van vermoorde Julia blijft vastzitten voor betrokkenheid bij haar dood

DEN HAAG - De man van de vermoorde Russische Julia (30) blijft veertien dagen langer vastzitten voor betrokkenheid bij haar dood. Dat heeft het Openbaar Ministerie dinsdag bekend gemaakt. De man is dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Het lichaam van de Russische werd donderdag in stukken gevonden in haar yogastudio in de Neptunusstraat op Scheveningen.

De man van Julia had haar de dinsdag ervoor als vermist opgegeven. Buurtbewoners kregen diezelfde dag nog bezoek van de recherche met de vraag of zij zondag iets gehoord hadden.



Herdenking voor Julia

De buurt was geschokt na de dood van de vrouw. Op 25 januari is er een herdenking voor de Russische in het Zeeheldentheater in Den Haag. De vrouw woonde al jaren met haar man in Nederland en gaf yoga- en tekenlessen.

Haar man zou werkzaam zijn bij Shell. Over de omstandigehden waaronder de vrouw is gestorven is niks bekendgemaakt.

