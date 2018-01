Plotseling overleden Westwood-dj Bart Eeken (45) woensdag herdacht

DEN HAAG - In Club Westwood wordt woensdag de plotseling overleden dj Bart Eeken herdacht. De Haagse dj overleed ruim een week geleden op 45-jarige leeftijd op Sint-Maarten door een hartinfarct.

Op Facebook kondigt de club de herdenking aan. 'Aanstaande woensdag herdenken wij, aansluitend aan de besloten uitvaart, in Westwood onze lieve dj Bart Eeken. Eenieder die bevriend met hem was, die danste op zijn heerlijke plaatjes en DJ Bertus zal missen, is van harte welkom om hem een laatste eer te betuigen', aldus het bericht.

De club vraagt aan mensen die van plan zijn om bij de herdenking aanwezig te zijn, dat aan te geven op Facebook. Inmiddels hebben bijna 200 mensen aangeven dat ze naar de herdenking komen. De herdenking start woensdag om 17.30 uur.

