Deel dit artikel:











Illegaal parkeerterrein bij Museum Voorlinden in Wassenaar moet weg Museum Voorlinden | Foto: ANP

DEN HAAG - Museum Voorlinden in Wassenaar moet de huidige illegaal aangelegde parkeerplaats weghalen. De legalisering van het aangelegde parkeerterrein van Museum Voorlinden in Wassenaar gaat niet door. Dat is de uitkomst van een discussie in de gemeenteraad. Daar bleek geen draagvlak te zijn om de huidige situatie toe te staan. Het terrein moet dus verdwijnen.

Het museum opende begin september 2016 en trok in het eerste jaar 159.000 bezoekers, twee keer zoveel als verwacht. Vlak voor de opening werden 249 parkeerplaatsen aangelegd op het terrein van Voorlinden. In De Telegraaf liet directeur Suzanne Swarts weten dat dit gebeurde omdat het museum extra drukte verwachtte rond de opening. Er was 'nog plek over' en zo wilde Voorlinden volgens Swarts 'voorkomen dat mensen in de wijk gingen parkeren.'

Geen vergunning Maar voor die extra parkeerplaats was geen vergunning aangevraagd. Voorlinden kan nu zijn totale vergunningsaanvraag aanpassen of intrekken. Zodra dat duidelijk is, komt er volgens de gemeente een reële termijn waarbinnen het museum het asfalt moet verwijderen. De gemeente Wassenaar geeft aan dat het parkeerprobleem bij het museum wel opgelost moet worden. Daartoe gaan ze in gesprek met Voorlinden, maar ook met de buurtbewoners. Die ervaren veel overlast van het wildparkeren.