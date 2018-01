Inval in Hillegom om mogelijke fraude met dure auto's

HILLEGOM - De FIOD heeft dinsdag een doorzoeking gedaan bij een autoverkoopbedrijf in de gemeente Hillegom in verband met mogelijke btw-carrouselfraude. Bij btw-carrouselfraude draagt de ondernemer geen btw af aan de Belastingdienst, terwijl hij bij zijn afnemers wel btw in rekening brengt.

Naast een doorzoeking in de gemeente Hillegom zijn er ook doorzoekingen geweest bij twee autoverkoopbedrijven in Apeldoorn, in een woning in Zandvoort en een accountantskantoor in Zwanenburg. Er is beslag gelegd op grote hoeveelheden administratie, wapens, een Aston Martin en contant geld.

Tijdens een onderzoek die de Belastingdienst bij de betreffende ondernemingen had ingesteld kwam naar voren dat over de periode eind 2014 tot en met begin 2016 voor ruim 4,5 miljoen euro aan auto's is gekocht waarover geen btw is betaald. De Belastingdienst is vermoedelijk ongeveer 1,7 miljoen euro aan belastinggeld misgelopen.



Afnemers in Oost-Europa

De doorzoekingen vonden plaats in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke btw-carrouselfraude bij de levering van dure auto's uit Spanje, België, Duitsland en Oostenrijk via Nederland aan afnemers in Oost-Europa.