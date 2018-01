Tientallen bomen langs spoor bij Leiden moeten weg, 'Te gevaarlijk'

LEIDEN - Spoorbeheerder ProRail gaat 44 bomen kappen langs het spoor bij Leiden Lammenschans. 'Het is te gevaarlijk om ze te laten staan', zegt woordvoerder Coen van Kranenburg tegen Omroep West. Eind deze week start de kap al.

Na de storm van 3 januari is ProRail de bomen langs het spoor gaan controleren. 'Het waaide toen hard, dus we konden goed zien hoe ver de bomen richting de bovenleiding kwam', vertelt Van Kranenburg.

Duidelijk werd dat er ingegrepen moest worden. 'De takken kwamen gevaarlijk dicht bij de bovenleiding. Dat brengt risico met zich mee voor de treinen. De stroom kan uitvallen als de bovenleiding geraakt wordt.'



Nog meer bomen

Naast de 44 bomen die sowieso gekapt moeten worden, zullen tachtig bomen nog nader worden onderzocht. Mogelijk kapt ProRail die later dit jaar alsnog. Twintig andere bomen kunnen behouden blijven door ze te snoeien.

'We zoeken liever naar andere oplossingen, maar in dit geval kunnen we niet anders dan kappen', vult Van Kranenburg nog aan. Omwonenden worden per brief geïnformeerd.