Positieve Big Improvement Day: 'Het levert Den Haag zeker iets op'

DEN HAAG - In het Circus Theater in Den Haag is dinsdag de 11e editie van The Big Improvement Day gehouden. Of zoals de organisatie het noemt: de meest positieve dag van het land. Een dag waar honderden mensen uit het Nederlandse bedrijfsleven bij elkaar komen om positieve ontwikkelingen te bespreken en om te kijken wat beter kan.

The Big Improvement Day (BID) is in 2008 opgezet vanuit de behoefte om positieve ontwikkelingen in Nederland te belichten en verder te brengen. Sindsdien komt de top van de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven elk jaar op de derde dinsdag van januari samen.‘Wij zijn de positieve tegenhanger van Prinsjesdag’, zegt initiatiefnemer Ralph van Hessen. ‘Mensen worden geïnspireerd, ze zien en horen de hele dag fantastische voorbeelden’.

Ook ondernemer Dorien Korsten is enthousiast: ‘Het is goed om met elkaar die positieve vibe te hebben en niet alleen maar te klagen en negatief te zijn over alle onderwerpen.’ Onderwerpen zoals hoe we elkaar en de wereld kunnen helpen worden hier besproken, maar er wordt niet alleen veel gepraat. Zo organiseert de gemeente Den Haag er ook een matchmakingevent die is bedoeld om vluchtelingen aan een baan te helpen.



Groot podium

The BID is in 2008 in Amsterdam begonnen en wordt sinds 4 jaar in Den Haag gehouden. ‘Het levert Den Haag zeker iets op’, zegt van Hessen. ‘Heel veel kleine bedrijven die in Den Haag zijn opgestart zijn door de BID groter en bekender geworden. Mensen die op het podium presenteren krijgen daardoor een groot platform en meer contacten’, aldus van Hessen.

Anna Pelgrim is één van de Haagse ondernemers die hier een kans ziet. Zij heeft de Healing Pod uitgevonden, dat is een kleine, groene ruimte die is bedoeld om stress te verminderen. Pelgrim is één van de negen finalisten van Haagse Vernieuwers. ‘Zo’n dag is zeker belangrijk voor mij. Mijn prototype staat hier en wordt door anderen bekeken. Wij leren op zo’n dag ook hoe wij beter kunnen netwerken’, zegt Anna.’

