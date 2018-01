Groot tekort aan koks: 'Jongeren willen niet meer in avonden en weekenden werken'

REGIO - Op zoek naar een baan én kookliefhebber? Dan hoef je niet ver te zoeken, want er is namelijk werk te over. Er is vooral een groot tekort aan koks. Er staan ruim tienduizend vacatures open.

'Ik krijg bijna dagelijks mails met daarin de vraag of we een leerling hebben die kan komen werken', vertelt Frank van de Pavoordt, docent koksopleiding van het Albeda Collega. 'Ik denk dat ik gewoon een uitzendbureau voor koks en gastvrouwen kan beginnen en dan kan ik zo drie à vierhonderd mensen kwijt.'

Het probleem komt voornamelijk doordat mensen het zat zijn dat hun sociale leven onder het werk lijdt. Tegelijkertijd zit de horeca in de lift en is er dus meer personeel nodig. Dat is ook merkbaar in restaurant Justin in 's-Gravenzande. 'Heel veel jongeren willen wel in de horeca werken, maar liever niet in de weekenden en ook niet in de avonden. Dat beseffen ze niet als ze eraan beginnen', aldus mede-eigenaar Lia Schellevis.



Lekker uitslapen

Toch zijn er nog leerlingen die wel voordelen aan het vak zien: 'Het allerleukste is dat ik mensen kan verbazen met mijn kookkunsten en dat je dat steeds kunt verbeteren', vertelt een leerling van het Albeda Collega. Een andere leerling ziet voornamelijk één groot voordeel van werken in de horeca: 'Het kunnen uitslapen, dat is het positieve voornamelijk.'

