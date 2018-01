Grote geldzorgen kinderboerderijen, gemeenteraad laatste redmiddel

ALPHEN AAN DEN RIJN - Stichting Alphense Kinderboerderijen kampt met grote geldzorgen. De subsidie die de gemeente Alphen aan den Rijn verstrekt is al jaren hetzelfde, maar de kosten stijgen in rap tempo. Op jaarbasis komt de stichting, die kinderboerderijen Boskoop, Zegersloot (beiden Alphen aan den Rijn) en De Contactweide (Boskoop), zo'n 20.000 euro tekort.

'We hebben al een jaar of vijf problemen met onze exploitatie. Dat betekent dat we niet elk jaar genoeg geld hebben om alles te kunnen betalen. Het is een paar jaar goed gegaan, omdat we nog een reserve hadden. Maar die is inmiddels weg. En op 1 januari zagen we tot onze grote schrik dat we in de min stonden', zegt bestuurslid Wim Dieho.

Aanvankelijk kwam de stichting 60.000 euro tekort. Het college van burgemeester en wethouders wil 40.000 euro extra geven, maar dan nog is er een tekort van 20.000 euro. De kinderboerderijen hopen dat de gemeenteraad de extra aanvulling gaat toewijzen. Komende donderdag praat de Alphense politiek over de toekomst van de kinderboerderijen.



Sluiting

'We werken al met heel veel vrijwilligers en dat willen we graag zo blijven doen. En voor de echte ondersteuning hebben we toch eigenlijk wel drie beheerders nodig. Het zou wel heel fijn zijn als het allemaal door kan blijven gaan', voegt beheerder Marja Dieho toe.

Als er geen extra subsidie komt, wordt niet uitgesloten dat een van de kinderboerderijen dicht moet. Wim Dieho: 'Vooral voor kinderen is het natuurlijk hartstikke mooi om met dieren in contact te komen. Want waar kun je nou als kind heel makkelijk lammetjes of biggetjes of kuikens zien?'

