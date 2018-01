Invoering betaald parkeren Haagse wijk Statenkwartier niet voor iedereen duidelijk

DEN HAAG - De invoering van het betaald parkeren in de Haagse wijk Statenkwartier is voor veel mensen, die hier niet wonen, onduidelijk en soms zelfs slecht aan gegeven. Niet overal staat een betaalautomaat. En de borden die zijn opgehangen om je te attenderen op het betaald parkeren zijn nauwelijks als zodanig te herkennen.

Voorbeeld hiervan is het Frederik Hendrikplein en de 2e Antonie Heinsiusstraat. Op de Frederik Hendriklaan moest je altijd al betaald parkeren, maar in de zijstraten en op het plein sinds 30 november ook. Alleen wordt dat volgens automobilisten niet duidelijk aangegeven: 'Ik zie ook nergens bordjes staan. En als er bordjes staan, zijn dat hele kleine bordjes halverwege de straat. Eigenlijk moet je daar aan het begin van de straat al mee beginnen.'

De gemeente Den Haag laat in een reactie weten dat er klachten zijn binnengekomen over ontbrekende borden en parkeermeters. Ook is er geklaagd over onduidelijkheid op bepaalde plekken. Daarop heeft de gemeente al meer borden geplaatst om zo beter te kunnen aangeven waar het betaald parkeren is in dit gebied. Verder loopt er nog een onderzoek naar de gevolgen van de invoering van het betaald parkeren.