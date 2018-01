West Wekker: Gladheid op de wegen en meldpunt regiotaxi

REGIO - Goedemorgen! Ook deze ochtend praten we je weer bij over het laatste nieuws uit jouw regio in de West Wekker!

1. Opgepast: gladde wegen door winterse buien

Wie zo de deur uitgaat, let dan even goed op: het kan lokaal spekglad zijn door winterse buien. Volgens het KNMI kan vanmiddag ook nog eens hard gaan waaien.

2. Bouw appartementen op schoolplein Lorentzschool in Leiden gaat niet door

De leerlingen van de Lorentzschool in Leiden hadden al flink geprotesteerd tegen de halvering van hun schoolplein vanwege de bouw van nieuwe appartementen. En nu gaat het definitief niet door: het gemeentebestuur van Leiden heeft de bezwaren gegrond verklaard.

3. Meldpunt: Meld hier je ervaring met de regiotaxi

Omroep West is een meldpunt gestart over problemen bij de regiotaxi. Regelmatig ontvangen wij klachten van gebruikers en Omroep West probeert nu in kaart te brengen hoe groot de problemen daadwerkelijk zijn. Vul hier het formulier in.

4. Man dreigt brand te stichten bij benzinestation omdat deuren dicht blijven

Omdat een man vanwege een kassastoring even niet naar binnen mag bij een BP-tankstation in Den Haag, gaat hij compleet door het lint. Hij gooit een fles aanmaakvloeistof tegen het raam en over de grond en dreigt het benzinestation in brand te steken. Uiteindelijk vertrekt hij zonder zijn dreigement uit te voeren. De hele actie van de man is vastgelegd door bewakingscamera’s.

Weer

Zoals eerder aangegeven, het is lokaal glad buiten door winterse buien! In de loop van de ochtend neemt de gladheid af, maar neemt de kans op zware windstoten juist toe. De temperatuur komt uit op ongeveer 5 graden.

Vanavond op TV West

In de TV West-serie Wegen naar Zee volgen we de levensloop van drie generaties van zeven Scheveningse vissersfamilies. Welke keuzes bepaalden hun loopbaan en werk? Met hun verhalen delen de Scheveningse families een schat aan nieuw immaterieel erfgoed. Een serie over trots, kracht en vooral: verbondenheid met elkaar.