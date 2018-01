Deel dit artikel:











Textielproducent voor theatershows is Onderneming van het Jaar in Alphen Thearent uitgeroepen tot Onderneming van het Jaar in Alphen (Foto: AS Media)

HAZERSWOUDE-DORP - Thearent is uitgeroepen tot Onderneming van het Jaar in de gemeente Alphen aan den Rijn. Het Hazerswoudse bedrijf is een textielproducent voor theatershows, televisieprogramma's en evenementen over de hele wereld: van Sensation tot het Songfestival en van HP tot de herdenking van de MH17.

De winnaar werd gekozen tijdens de nieuwjaarsreceptie van ondernemingsvereniging VOA in Theater Castellum. Ook Kasteel Metaal en Tuijn Optiek & Juwelier waren genomineerd. Kasteel is een Alphense toeleverancier van metaal. Tuijn uit Alphen aan den Rijn is een opticien en juwelier. Hoogeveen Plants uit Boskoop won de prestigieuze prijs vorig jaar.

Jan Zeeman Ondernemer Jan Zeeman kreeg de oeuvreprijs van de VOA uitgereikt. De Alphenaar is oprichter van textielketen Zeeman. Zeeman is nog altijd actief als vastgoedondernemer bij GREEN.