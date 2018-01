Deel dit artikel:











Auto te water in Rijswijk, traumateam opgeroepen Foto: Regio15

RIJSWIJK - Een auto is woensdagochtend in het water beland langs de Lange Kleiweg in Rijswijk. De auto en een inzittende zijn rond 6.30 uur uit het water gehaald.

Twee ambulances en het Mobiel Medisch Team uit Rotterdam schoten te hulp. Brandweerduikers wisten de auto te vinden. Het traumatwam ontfermt zich over het slachtoffer. Het ongeluk gebeurde in de bocht van de Lange Kleiweg in Rijswijk die aansluit op de Wateringseweg in Delft.