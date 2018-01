Deel dit artikel:











Auto vat vlam bij parkeerterrein Foto: Flashlight Fotografie

NOORDWIJK - In Noordwijk is woensdagochtend een auto uitgebrand. Het vuur in het motorblok ontstond rond 8.30 uur, toen de bestuurder het parkeerterrein aan het Wantveld wilde oprijden.

Na een paar minuten stond de auto in lichterlaaie. De bestuurder kon zichzelf op tijd veiligheid brengen. Vanwege de grote vlammen en de hevige rookontwikkeling sloot de politie de weg rond het Wantveld tijdelijk af. De gewaarschuwde brandweer bluste de vlammen, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. Waarschijnlijk ontstond de brand door een technisch mankement.