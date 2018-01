Deel dit artikel:











Feest ouderraad Lorentzschool na afblazen appartementencomplex: 'Vreesden langlopende procedure' Scholieren en ouders protesteren (Foto: Liza Janson)

LEIDEN - De ouderraad van de Lorentzschool in Leiden is opgelucht over de beslissing van het gemeentebestuur om de geplande bouw van het appartementencomplex naast de school af te blazen. 'We hebben de champagne opgetrokken', vertelt Anne Sikken van de ouderraad opgelucht.

Sikken vreesde van tevoren voor een 'langslepende procedure'. 'We hadden niet gedacht dat de bouw van het appartementencomplex zo van tafel zou zijn.' Voor directeur John van Bezouw kwam de beslissing van de gemeente als een 'totale verrassing'. 'We zijn natuurlijk liever met lesgeven bezig dan met bouwen.' Hij voegt eraan toe dat het complex 'bijna in de school' zou komen te staan.

Vergunning De klachten vanuit de school en ouders hadden met name betrekking op de veiligheid, het uitzicht vanuit de school en de verkleining van het schoolplein. Sikken stelt dat met de bouw van het complex de veiligheidssituatie rond de school erop achteruit zou gaan. De vergunning voor de bouw wordt niet afgegeven aan bouwer Niersman. Wethouder Paul Laudy laat weten dat er 'te weinig daglichttoetreding' zou zijn en omdat de ramen 'te dicht op de erfgrens zitten'. Het appartementencomplex zou te groot en hoog worden. LEES OOK: Bouw appartementen op schoolplein Lorentzschool in Leiden gaat niet door