Rembrandtbrug krijgt historische kleur terug Beeld: Omroep West Rembrandtbrug in Leiden

LEIDEN - De replica van de Rembrandtbrug over het Galgewater in Leiden krijgt haar ‘historische’ kleur terug. Het gemeentebestuur heeft besloten de brug RAL 1014 te schilderen. Dit is de kleur die het origineel ook gehad zou hebben tijdens de Gouden Eeuw.

Over de kleur van de brug is heel wat te doen geweest. Er werd lang vanuit gegaan dat de Rembrandtbrug vroeger Engels-rood was. Dit was een kleur waar veel omwonenden niet blij mee waren. Later bleek dat de brug misschien wel wit is geweest. De groep Vrienden van de Rembrandtbrug heeft zich de afgelopen tijd ingezet om de brug wit te houden. De kleur dit het nu gaat worden - RAL 1014 - is geen wit, maar komt daar volgens mediapartner Unity wel bij in de buurt.