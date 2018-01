Deel dit artikel:











Automobilist uit Ter Aar stapelt fout op fout De auto is weggesleept. (Foto: Twitter politie Kaag en Braassem)

BILDERDAM - Een 32-jarige man uit Ter Aar is woensdagochtend zijn auto kwijtgeraakt in Bilderdam. Agenten zagen dat de auto waarin de man reed sinds 2016 niet meer APK-gekeurd was en lieten hem stoppen.

De bestuurder bleek vervolgens ook geen rijbewijs te hebben. 'De auto is weggesleept op last van de Belastingdienst', laat de politie Kaag en Braassem weten.