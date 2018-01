Kiki Bertens is op dreef op Australian Open en bereikt derde ronde: 'Service hield me overeind'

WATERINGEN - Kiki Bertens is doorgedrongen tot de derde ronde van het Australian Open-tennistoernooi. Nooit eerder reikte de Wateringse zo ver in het enkelspel van het grandslamtoernooi in Melbourne. Ze rekende woensdagochtend in de tweede ronde af met de Amerikaanse Nicole Gibbs.

De eerste set ging gelijk op. Beide speelsters wonnen servicegames, waardoor bij de stand van 6-6 een tiebreak de beslissing moest brengen. Die won Bertens overtuigend met 7-3. Daarna wierp ze alle schroom van zich af en gaf ze Gibbs geen schijn van kans meer. De tweede set won Bertens met 6-0.

'Eigenlijk voelde het heel erg vertrouwd en toch speelde ik niet heel sterk', blikt de Wateringse terug. 'Het tennis was niet heel goed, maar mijn service hield me overeind.' Ze wijt dit aan de spanning die ze voelde. 'Je hebt toch de kans de derde ronde te bereiken. Dat sloeg wat op mijn benen en die voelden niet heel goed. Er viel wat spanning van me af in de tweede set en daarin viel het iets gemakkelijker mijn kant op.'

'Toppers vallen bij bosjes'

Bertens was de Australian Open gestart met een zege op een andere Amerikaanse, Catherine Bellis. In de derde ronde treft ze een zware tegenstander: Caroline Wozniacki.

De Deense is de huidige nummer twee van de wereld. En dus verwacht Bertens een pittig duel. 'Caroline is heel taai en slaat de bal net een keer vaker terug dan je verwacht.' Coach Raemon Sluiter acht Bertens desondanks niet kansloos. 'Als ik er niet in geloof, kunnen we het net zo goed schriftelijk afdoen. De toppers vallen hier bij bosjes.'



Krajicek en Haase

In het vrouwendubbelspel was er in de nacht van dinsdag op woensdag succes voor Michaëlla Krajicek. Zij bereikte met de Russin Alla Koedriavtseva de tweede ronde. In het mannendubbelspel werd Robin Haase - met Matwé Middelkoop - uitgeschakeld.