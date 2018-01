Deel dit artikel:











Auto belandt in water in Waddinxveen Foto: Politie Waddinxveen - Zuidplas

WADDINXVEEN - Een automobilist is woensdagochtend in het water beland aan de Transportweg in Waddinxveen. De bestuurder raakte lichtgewond.

Het ongeluk vond rond 9.30 uur plaats. De bestuurder wist zelf uit het voertuig te komen, maar is voor de zekerheid door ambulancepersoneel nagekeken. Het voertuig wordt later door een takelwagen uit het water gehaald.