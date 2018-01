Haagse agent blij met koninklijke borrel

DEN HAAG - De hele avond was 'heel indrukwekkend', zegt politieman Jan Kok over de nieuwjaarsreceptie van het koninklijk huis. Hij mocht dinsdag samen met 37 collega's van de Nationale Politie het glas heffen met de Oranjes.

Ieder jaar nodigt de koning in het Paleis op de Dam een beroepsgroep uit, vorig jaar waren dat leraren en onderwijsbestuurders, dit jaar was de politie aan de beurt.

Kok, werkzaam op het Haagse politiebureau Hoefkade, verbaast zich vooral over hoe goed alles geregeld was en dat de ontvangst desondanks nog heel spontaan overkwam: 'Alles klopte'. Het lukte hem en zijn tafelgenoten zelfs om even met de koning te praten.



'Daar kan ik niks over zeggen'

Wat er precies besproken is? 'Daar mag ik weinig, of niks over zeggen', zegt de politieman. Wel spreekt Kok zijn verbazing uit over hoe goed de royals zijn ingelezen, of het nou gaat over het bankwezen of over politiwerk.



Een nachtje mee

Van tevoren sprak Kok de wens uit dat hij de koning een nachtje mee wilde vragen voor een surveillance in de Haagse Schilderswijk. Jaren geleden reed Willem-Alexnader al eens een keer mee. En ook nu is het gelukt om het verzoek neer te leggen. Kok heeft 'in het kader van de diversitteit', wel gevraagd of koningin Maxima deze keer een keer mee wil.

Of het ook daadwerkelijk gaat lukken? Het verzoek is in overweging: 'Het is geen nee'

LEES OOK: Haagse politieman naar de koning: 'Ik ga hem uitnodigen een nachtje mee te lopen'