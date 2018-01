Deel dit artikel:











Schietdrama Alphen: Geen schadevergoeding via verzekering ouders schutter Van der Vlis Jaarlijks worden er bloemen gelegd bij het herdenkingsmonument bij de Ridderhof.

ALPHEN AAN DEN RIJN - Tristan van der Vlis was niet meeverzekerd onder de aansprakelijkheidsverzekering van zijn ouders. Dat oordeelde de rechtbank in Den Haag woensdag. En dus kan een groep slachtoffers geen beroep doen op die verzekering voor een schadevergoeding na de dodelijke schietpartij in winkelcentrum Ridderhof.

Van der Vlis schoot in april 2011 zes mensen dood in het winkelcentrum in Alphen aan den Rijn. Daarna pleegde hij zelfmoord. Zeventien mensen raakten gewond. Eerder oordeelde de rechter ook dat de ouders van Van der Vlis niet verantwoordelijk gehouden konden worden voor het bloedbad .Een groep slachtoffers had de ouders verantwoordelijk gesteld. Zij vinden dat die hadden moeten ingrijpen, omdat zij wisten dat hun zoon psychische problemen had.

Dertien mensen spanden zaak aan Dertien mensen, bestaande uit winkeliers, hun medewerkers en mensen die in het winkelcentrum aanwezig waren tijdens de schietpartij, hadden de zaak aangespannen. Een van hen was zwaargewond geraakt bij de schietpartij, de rest was ooggetuige van het bloedbad.