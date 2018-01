Man overleden nadat hij met auto in het water belandde

DELFT - Een 26-jarige automobilist die vanochtend langs de Wateringsweg in Delft in het water belandde, is overleden. Het gaat om een man uit Rijswijk.

Dat heeft de politie bekendgemaakt. De man belandde rond 6.30 uur in het water en werd in de ambulance gereanimeerd. Het traumateam bracht hem in kritieke toestand naar een ziekenhuis in Rotterdam.

Daar is hij later overleden. Het is niet bekend hoe de man met zijn auto in het water terecht is gekomen. Het ongeluk gebeurde in de bocht van de Wateringseweg in Delft, die aansluit op de Lange Kleiweg in Rijswijk.