Vermiste man Noordwijk is gevonden Archieffoto: Robin Utrecht/ANP

NOORDWIJK - De 58-jarige man naar wie de politie sinds woensdagochtend 6.00 uur aan het zoeken was, is rond 12.45 uur in goede gezondheid aangetroffen.

De man vertrok lopend vanuit de zorginstelling Willem van den Bergh in Noordwijk. Volgens Burgernet ging het om een blanke man met een geestelijke handicap. Hij had een zwarte tas met speelgoed bij zich. Hij zou mogelijk vrouwenkleren of een helm dragen. De politie zocht onder meer met een politiehelikopter en speurhonden naar de man.