Haagse VVD: Parkeerplaatsen elektrische auto's staan te vaak leeg

DEN HAAG - Parkeerplaatsen voor elektrische auto's staan te vaak leeg. Dat vindt de VVD in Den Haag. Volgens de partij kan het gebruik van deze parkeerplaatsen veel efficiënter.

Het aantal parkeerplaatsen waar je in Den Haag een elektrische auto kunt opladen is in 3 jaar tijd flink gestegen. 'In 2014 waren er in Den Haag 300 oplaadplaatsen en eind 2017 waren dit er al 821, zo blijkt uit een brief van de gemeente', zegt VVD-raadslid Monique van der Bijl. 'Wat de Haagse VVD betreft is dit een goede ontwikkeling, want dit betekent dat steeds meer mensen schone kilometers rijden, wat bijdraagt aan een schonere leefomgeving.'

Toch is de partij niet helemaal gelukkig met de ontwikkeling. Van der Bijl: 'Helaas blijkt ook dat deze parkeerplaatsen voor een groot deel van de dag leeg staan. De 821 laadpaalplaatsen worden maar 57 procent van de dag bezet. Dit is zonde, deze parkeerplaatsen kunnen veel efficiënter gebruikt worden.'



Parkeerplaatsen openstellen

De VVD denkt dat dit kan door bijvoorbeeld het vaker openstellen van de parkeerplaatsen voor niet-elektrische bestuurders. Ook wil de partij dat de gemeente met een plan komt voor de toekomst. Volgens de VVD wordt nu nog te weinig nagedacht over de enorme groei van het aantal laadpalen en over hoe de gemeente daar in de toekomst mee wil omgaan.