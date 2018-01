Vier jaar geëist voor steekpartij Lisse met vier gewonden

LISSE - Het OM eist een celstraf van vier jaar tegen een 26-jarige Lissenaar die in januari 2016 tijdens een muziekfeest in de Ter Speckehal in Lisse vier mensen met een mes zou hebben gestoken. Volgens de officier van justitie heeft de man zich onder meer schuldig gemaakt aan een dubbele poging tot doodslag.

De man was die avond met zijn vriendin naar het jaarlijkse muziekfeest van een carnavalsvereniging gegaan. Bij het toilet kreeg hij een woordenwisseling met een andere bezoeker, wat aan het einde van de avond uitmondde in een vechtpartij. Daarbij haalde de verdachte uit met een klapmes. Een slachtoffer werd negen keer geraakt in schouder en rug, een andere man liep een steekwond op in zijn hals.

Volgens de officier van justitie was er in beide gevallen sprake van een poging tot doodslag. Verder raakte de verdachte nog een andere mannelijk bezoeker bij zijn oor en ook een vrouw liep een verwonding op. In deze gevallen was er volgens de officier van justitie sprake van mishandeling. 'De verdachte was uit op een gewelddadig treffen', zei de officier woensdag in de Haagse rechtbank. 'Hij heeft een mes meegenomen naar het feest en niet geschroomd het te gebruiken.'



Nekklem

De verdachte zegt dat niet hij de agressor was, maar dat hij zich alleen maar heeft verdedigd tegen de agressie van de andere bezoekers. Hij werd van achteren in een nekklem genomen en kreeg geen adem meer. 'Ik dacht even dat ik dood zou gaan', zei hij op de strafzitting. Vervolgens zou hij het mes uit zijn broekzak gepakt hebben en er bewegingen naar achter mee hebben gemaakt. De verdachte ontkent echt gestoken te hebben: 'Het zit anders in elkaar dan op papier staat, ik ben eigenlijk het slachtoffer.'

De officier van justitie bestrijdt dat er sprake was van zelfverdediging. De verdachte zou, voordat hij in een nekklem werd genomen, al met het mes hebben gestoken en twee klappen hebben uitgedeeld. Dat hij vervolgens zelf werd aangevallen was zijn eigen schuld.



Schadeclaims

De slachtoffers hebben schadeclaims tegen de verdachte ingediend van gezamenlijk meer dan twintigduizend euro. 'Ik zag mijn vriend en broer in de EHBO-ruimte leegbloeden', schreef een van de slachtoffers over de vechtpartij in zijn slachtofferverklaring, die woensdag in de rechtbank werd voorgelezen. 'Ik had niet in de gaten dat ik zelf veel bloed had verloren.'

De uitspraak van de rechtbank is over twee weken.

