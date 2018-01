Agenten rappen in ludiek filmpje, gemengde reacties: van 'Te gek!' tot 'Dit kan niet'

DEN HAAG - 'Ons werk is de kwetsbaren beschermen, pro-actief over iedereen ontfermen. Multiculti, zonder wollen sokken. Onze wijk, daar moet je niet mee fokken.' Zo begint een rapvideo die agenten van het politiebureau Hoefkade in Den Haag op internet hebben gezet. Daarmee willen de rappende agenten de verbinding zoeken met de jeugd. 'Wijkagenten Hoefkade connecten op street-level', noemen ze het zelf. Het filmpje wordt inmiddels flink bekeken en gedeeld op Facebook.

'Het idee komt uit een brainstormsessie die we met zijn allen hielden', vertelt Fatima Aboulouafa van politiebureau Hoefkade aan Omroep West. 'We waren op zoek naar ideeën om de wijkzorg toekomstproof te maken. Hoe blijven we onze legitimiteit behouden en blijven we een politie van iedereen, vroegen wij ons af.'

Volgens Aboulouafa is het rapfilmpje bedoeld om de wijk meer te promoten, maar ook het werk dat de politie daar doet. 'Met als insteek: altijd ten dienste van de burger. Er zijn zoveel goede initiatieven in de Schilderswijk, de Rivierenbuurt en de Stationsbuurt. We hebben daarom in samenwerking met het productieteam van Young Agga dit filmpje gemaakt. Dat zijn ook allemaal jongeren uit de buurt.'



'Uit onze comfortzone komen'

Het rappen zelf was nog best lastig, vertelt de politievrouw. 'Ja, we moesten ons allemaal heel kwetsbaar opstellen, uit onze comfortzone komen. Ondanks het feit dat we dagelijks buiten op straat zijn, moesten we wel de arena in durven gaan. De boodschap is echt: wij willen er voor de wijk zijn, wij zijn jullie politie. Kleur, ras of gender maakt niks uit. Wij zijn trots op onze wijk en op onze mensen. We moeten het samen doen.'

We zijn er niet om boeven te vangen, maar om de kwetsbaren te beschermen Fatima Abouloufa – politiebureau Hoefkade

Reacties overwegend positief

Het rapfilmpje markeert volgens haar ook een nieuwe werkwijze, na alle negatieve gebeurtenissen in de wijk van de afgelopen jaren. Aboulouafa: 'We zijn er niet om boeven te vangen, maar om de kwetsbaren te beschermen. En dáárdoor gaan we boeven vangen. Dat is een totaal andere mindset. We zijn een dienstverlenend bedrijf, de burgers zijn onze klanten.' Ze is trots op het filmpje en is niet de enige. 'We hebben het filmpje gisteren aan de collega's laten zien. Ze waren allemaal enthousiast. De boodschap in het filmpje komt ook goed over.'

De reacties op het filmpje lijken ook op sociale media overwegend positief. Honderden mensen geven het filmpje het predicaat 'leuk' op Facebook. 'Ik ga helemaal stuk', schrijft Sara Had. 'Te vet gaaf gedaan', laat Peter de Zwaan weten op de Facebookpagina van het bureau.

Toch is er ook kritiek. 'Niet meer doen. Alsjeblieft.', noteert Anouatif Noor. 'Hebben deze pannenkoeken niet door dat de verbinding niet wordt gelegd door een achterlijk rapliedje waar je over komt als zwakbegaafde, maar door mensen fatsoenlijk aan te spreken wanneer je ze staande houdt', schrijft Mohammed Ac.



Politiek verdeeld over rapfilmpje

Uit de Haagse gemeentepolitiek komen inmiddels ook reacties op het rapfilmpje. 'Te gek dit!', schrijft VVD-raadslid Ingrid Michon op Twitter. Richard de Mos van de Groep de Mos is ook enthousiast. 'Tenminste, als dit preventief bedoeld is, om te voorkomen dat jongeren over de schreef gaan. Het is een compliment waard.'

De Schilderswijk heeft natuurlijk veel dingen om trots op te zijn, goed om dat ook eens te benadrukken Richard de Mos – fractievoorzitter Groep de Mos

PVV: Politieke lading ongewenst

Toch heeft hij ook wel wat bedenkingen. 'Ik ga er wel van uit dat ze het gezag laten gelden als mensen over de schreef gaan. Leuk die softe kant, maar de harde kant moet hiermee niet onder druk komen te staan', zegt hij tegen Omroep West. 'De Schilderswijk heeft natuurlijk veel dingen om trots op te zijn, goed om dat ook eens te benadrukken', aldus De Mos. 'Alle initiatieven van de politie om een beter contact te krijgen met jongeren en mensen in de buurt waar zij over rappen, juich ik van harte toe', voegt CDA-raadslid Daniëlle Koster eraan toe.

Een stuk kritischer is raadslid André Elissen van de PVV. Hij kondigt raadsvragen aan over het filmpje. 'Dit kan niet. Ik vind dat politiemensen overal iets van mogen vinden, maar dan vooral in hun privéleven. Het is geen goede ontwikkeling als zij politieke uitspraken gaan doen. In je functie dien je neutraliteit uit te stralen', zegt hij.

'Met dit soort raps waar een politieke lading achter zit, komt die in het geding. Ik wil ook weten of dit in opdracht is van de korpsleiding en wie het betaald heeft', zegt Elissen tegen Omroep West. Al ziet hij er na een beetje doorvragen ook wel een beetje de lol van in. 'Ik ben oud-politiecommissaris, ik zou mijn mensen nooit dit soort dingen laten doen. Op zich zal het best grappig zijn, ja, Maar ik vind het vooral niet handig. Politiemensen moeten boven de partijen staan. Ik beluister toch een onderlaagje, dat moet je niet willen.'



'Geen politieke lading'

Volgens Fatima Aboulouafa van politiebureau Hoefkade zit er helemaal geen verborgen lading in. 'We hebben niks met politiek te maken. We zijn oprechte politiemensen met hart voor hun vak en hun wijk.' De PVV in de Haagse gemeenteraad wil dus weten hoeveel het maken van het filmpje heeft gekost, maar daarover laat zij zich niet uit. 'Dat doet niet ter zake. Daar gaat het niet om', zegt ze tegen Omroep West.

De video in kwestie zie je hieronder: