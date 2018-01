Lift in winkelcentrum alwéér kapot: met je boodschappen de trap op

De lift in het winkelcentrum is steeds kapot. Foto: Omroep West

DEN HAAG - Klanten en ondernemers van winkelcentrum De Savornin Lohmanplein in Den Haag ergeren zich groen en geel aan de kapotte liften. Ze zijn 22 jaar oud en kampen geregeld met kuren. Later dit jaar gaat het winkelcentrum op de schop en tot die tijd is het behelpen.

Met name op zaterdag is het een heel gedoe om met je volle boodschappenkar boven op het parkeerdek te komen. 'Eén lift is nu alweer twee weken kapot,’ verzucht een vrouw. ‘Dan sta je soms echt lang te wachten bij de andere lift.' Als medewerkers van de Aldi of Albert Heijn dan ook nog de lege karretjes terug naar de winkel brengen, kun je beter eerst een kop koffie gaan drinken in het winkelcentrum.' Iemand anders vult aan: ‘Pas waren ze een keer beide kapot. Ouderen moeten dan met hun boodschappen de trappen op, heel vervelend.’

‘Ik hang drie keer in de week aan de telefoon,’ vertelt een geërgerde winkelmedewerkster die anoniem wil blijven. De vergelijking met de horrorfilm De Lift met Huub Stapel uit de jaren ’80 is bij zo’n verhaal natuurlijk snel gemaakt. ‘Af en toe lijkt het daar wel op. Ik zie wel eens angstige gezichten om me heen,’ vertelt een man lachend die nog even benadrukt dat je ook vreemde geluiden hoort tijdens de tocht naar de eerste verdieping. ‘Alsof hij langs iets schuurt.’



Lift wordt écht gerepareerd

Een woordvoerder van het bedrijf SkyLift laat weten dat de kapotte lift in de eerste helft van februari wordt gerepareerd. Omdat de liften al 22 jaar oud zijn, zijn veel onderdelen moeilijk leverbaar. ‘We hebben een duur onderdeel besteld, we doen er alles aan om de liften te repareren,’ zegt Marcel Scholtes van vastgoedbedrijf Urban Interest, eigenaar van het winkelcentrum.

Later dit jaar krijgt het hele complex een flinke facelift. De lift die nu kapot is, wordt dan vervangen door een roltrap. Scholtes ontkent dat de omstreden lift tot die tijd helemaal niet meer wordt gerepareerd.