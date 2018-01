Plan voor Pizza Hut in oude ijssalon op Goudse Markt

GOUDA - De binnenstad van Gouda krijgt binnenkort mogelijk een Pizza Hut. De oorspronkelijk Amerikaanse restaurantketen vraagt een vergunning aan om zich te vestigen op de Goudse Markt, in het pand van de voormalige ijssalon Italia. Dat heeft ondernemer Soeniel Sewnarain laten weten aan Omroep West.

Daarnaast is Pizza Hut ook van plan om op korte termijn een filiaal te openen in Delft. De beoogde locatie is het voormalige pand van Phonehouse aan de Jacob Gerritstraat. Naar verwachting wordt zowel de Delftse als de Goudse vestiging nog dit kwartaal geopend.

Half november kondigde Sewnarain aan dat Pizza Hut in 2018 ook naar Den Haag en Zoetermeer zou komen. Hoe ver die plannen gevorderd zijn, is nog niet duidelijk. Pizza Hut wil de komende jaren groeien tot zo'n honderd Nederlandse vestigingen.

