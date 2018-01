Minder bomen gekapt voor herinrichting Haagse Koekamp

DEN HAAG - Wethouder Boudewijn Revis (VVD) van Den Haag heeft de plannen voor de herinrichting van de Koekamp aangepast. Het fietspad dat door het gebied komt te lopen, wordt minder breed en er hoeven minder bomen gekapt worden.

De gemeente wil de verbinding tussen de Koekamp en het Haagse Bos verbeteren. Deze plekken vormen een groengebied, midden in Den Haag, dat het centrum verbindt met het Nationaal Park Hollandse Duinen. Maar de A12 snijdt hier dwars doorheen. Hierdoor weten veel mensen de weg naar het grote groengebied niet goed te vinden.

Door een overkapping van de Utrechtsebaan, achter de Malietoren, ontstaat volgens de wethouder een 'groene verbinding tussen de Koekamp en het Haagse Bos'. Bovendien leidt het plan ertoe dat het gebied een 'stadsentree met allure' wordt.



Demonstratie

Maar de plannen stuitten op verzet van bewoners, natuurorganisaties en een aantal politieke partijen. Zij vinden onder andere dat het fietspad te breed wordt en er teveel bomen tegen de grond moeten. Voor komende zaterdag staat daarom een demonstratie gepland tegen de herinrichting.

Maar aan de vooravond van dit protest heeft Revis de plannen dus op een aantal punten gewijzigd. Zo wordt het fietspad niet langer vier meter breed maar 3,5 meter. Op een aantal plekken blijft het volgens de wethouder noodzakelijk om vier meter aan te houden. Het gaat dan om de bestaande toegangsweg bij Staatsbosbeheer en bij de kruising Rijnstraat-Bezuidenhoutseweg. 'Daar worden de fietspaden breder vanwege grotere drukte van fietsers en mogelijke eilanden voor overstekende voetgangers', schrijft Revis in een brief aan de gemeenteraad.



Minder bomen kappen

Ook hoeven er in de nieuwste plannen minder bomen gekapt te worden. De wethouder schroeft het aantal te kappen bomen terug met zeker vijf en mogelijk dertien bomen, ten opzichte van het eerdere plan. De verwachting is dat er desondanks nog enkele tientallen bomen om moeten. Hoeveel het er precies zullen worden, moet over een paar maanden duidelijk zijn.