'Provincie Zuid-Holland zal aanleg Verlengde Bentwoudlaan niet blokkeren'

REGIO - De aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan langs Boskoop en Waddinxveen lijkt definitief door te gaan. Dat meldt mediapartner Studio Alphen. Tijdens de Provinciale Statenvergadering werd woensdagmiddag duidelijk dat Zuid-Holland in gaat stemmen met de aanleg van de nieuwe provinciale weg. Er worden ook lokale maatregelen genomen in Hazerswoude-Dorp: nieuwe wegen richting het dorp, een extra rotonde en een fietsbrug over de Gemeneweg.

Nog niet alle partijen namen een standpunt in, omdat verantwoordelijk gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD) ziek is en hem geen vragen gesteld konden worden. Onder meer VVD (tien zetels) heeft zich nog niet publiekelijk uitgesproken, maar de liberalen zullen de plannen van hun eigen gedeputeerde niet dwarsbomen, is de verwachting. Alleen bij een 'nee' van VVD wordt de aanleg geblokkeerd. Bij een 'ja' is er een zeer ruime meerderheid.

Provinciale Staten noemt de Verlengde Bentwoudlaan een eerste stap in de goede richting tot een oplossing voor de lange termijn. Die moet de nieuw aan te leggen Bentwoudlaan (niet te verwarren met de Verlengde Bentwoudlaan) tussen de A12 bij Gouda en de Verlengde Beethovenlaan bij Waddinxveen, laten aantakken op de N455 (Hoogeveenseweg) bij Boskoop.



Structurele oplossing

Naast de Verlengde Bentwoudlaan, die onder meer de nieuwe woonwijk in Waddinxveen moet gaan ontsluiten, moet er ook een structurele oplossing voor de problemen in Boskoop en Hazerswoude komen. Daarom komt er, zoals de gemeente Alphen aan den Rijn ook wil, zo snel mogelijk een onderzoek naar de aanleg van een extra brug over de Gouwe bij Boskoop.

Ook moet het verkeer op de Hazerswoudse Gemeneweg (N209) afnemen. Dat kan door een weg aan te leggen bij Zoetermeer naar de A4 toe, of een tunnel onder Hazerswoude. Ook dat wordt onderzocht. Partijen die tegen stemmen, doen dat over het algemeen omdat zij de uitkomsten van het onderzoek eerst willen afwachten voordat de Verlengde Bentwoudlaan wordt aangelegd.

Op woensdag 31 januari wordt het finale oordeel gegeven door Provinciale Staten.

