Hels weer langs de kust, volg hier ons liveblog Stormschade's Gravenzande (Foto Regio 15)

REGIO - Zeer zware windstoten tot 120 kilometer per uur komen donderdag voor in onze regio. Vanwege het extreme weer heeft het KNMI code oranje afgekondigd voor de provincie Zuid-Holland. De NS laat minder treinen rijden. Volg alle ontwikkelingen rondom de storm in ons liveblog.