Deel dit artikel:











Katwijkse leerlingen even rechercheurs in sextingzaak Politie geeft les over sexting op een school in Katwijk Het 'Mobile Medialab' van de politie voor les over sexting

KATWIJK - Om jongeren bewust te maken van de gevaren van sexting hebben de politie, Bureau Halt en de Pieter Groen-school in Katwijk een interactieve game bedacht waarbij leerlingen zelf de rechercheurs zijn. Het spel wordt gespeeld in een grote vrachtwagen van de politie, die woendag was neergestreken bij de school.

Geschreven door Sander Knura

Politie- en rechtbankverslaggever

Uit cijfers van het Rutgers Kenniscentrum voor seksualiteit blijkt dat vijf procent van de jongens en twee procent van de meisjes tussen de twaalf en vijftien jaar weleens een naaktfoto of -filmpje heeft verspreid. Als die beelden dan in verkeerde handen vallen en online verspreid worden, kan dat grote gevolgen hebben. 'Wat we zien, is dat er heel veel psychische klachten bij komen en dat kinderen niet meer naar school durven', zegt Marja van Duijn van Bureau Halt. In sommige gevallen worden jongeren depressief of lopen ze zelfs rond met zelfmoordgedachten.

Shitzooi Het interactieve spel begint met de film 'Shitzooi'. De leerlingen van de school moeten na het zien van de film via sociale media en hun telefoon op zoek naar de dader die de naaktfoto's van de hoofdpersoon (Juul) heeft verspreid. Als de groep kinderen druk bezig is, legt wijkagent Tanja Wassenaar - die ook een rol heeft in de film - uit dat de gevolgen niet alleen groot kunnen zijn voor het slachtoffer, maar ook voor de dader.

Gevolgen voor dader Als je wordt veroordeeld, krijg je een aantekening op je strafblad en dat heeft grote gevolgen. 'Je krijgt geen verklaring van goed gedrag meer. Je bent getekend voor het leven. Als je vrijwilliger wilt worden bij het voetbal, bij een jongerenvereniging, als je politieagent wilt worden of juf. Verzin het maar', aldus Van Duijn. LEES OOK: Duizend brugklassers krijgen smartphone