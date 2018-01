Rekenkamer: Den Haag biedt daklozen onvoldoende goede hulp

Dat blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer Den Haag naar de maatschappelijke opvang dat donderdag wordt gepubliceerd. Den Haag voert als 'centrumgemeente' de ondersteuning uit voor mensen die dakloos zijn voor de gemeenten Wassenaar, Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer. De gemeente moet in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning hulp bieden die 'passend is bij de problematiek en die is gericht op herstel van zelfredzaamheid en participatie'.

Ernstige problemen

Veel daklozen die zich in Den Haag melden voor hulp, krijgen in eerste instantie toegang tot de nachtopvang. Die is bedoeld als noodopvang en de daklozen mogen hier van 15.00 uur tot 8.30 uur de volgende dag verblijven, waarbij een bed en een maaltijd wordt aangeboden. Daklozen moeten overdag de opvang verlaten. In de praktijk zitten hier mensen met zeer uiteenlopende en ernstige problemen bij elkaar. Met als gevolg dat ze er dus vaak slechter uitkomen dan dat ze erin gingen, blijkt uit het onderzoek.

Nauwelijks zicht en grip

De onderzoekers stellen ook dat de gemeente nauwelijks zicht en grip heeft op de maatschappelijke opvang. Zo ontbreekt het aan goede over de doelgroep, de beschikbare hulp en doorstroom uit de noodopvang. Sterker: Den Haag heeft geen betrouwbare gegevens over hoeveelheid dak- en thuislozen. De 'doelgroep is niet volledig in beeld'.

Negatieve invloed

Ook heeft de wijze waarop de gemeente de hulp van zorgaanbieders financiert, 'een negatieve invloed op de doelmatigheid en doeltreffendheid van de hulp'.

Aanbod niet onvoldoende

Het college van burgemeester en wethouders laat in een reactie weten niet alle conclusies te delen en is ook verrast door de woordkeuze van de rekenkamer. Bijvoorbeeld de suggestie dat 'niets deugt aan de opvang', deelt het stadsbestuur niet, stelt wethouder Karsten Klein (CDA). 'Daar ben ik het ook absoluut niet mee eens. Onze belangrijkste doelstelling is dat in Den Haag niemand op straat hoeft te slapen, dat hebben we goed geregeld. Pas als mensen zich geen zorgen hoeven te maken over hun slaapplaats kan je met ze kijken wat er verder nodig is. Dé dakloze bestaat niet. Het betreft een heel diverse groep, ze hebben allemaal meerdere problemen waarvan dakloosheid er één is.'

Op korte termijn iets doen

De Haagse PvdA is geschrokken van het rapport van de rekenkamer. Fractievoorzitter Martijn Balster sliep onlangs al een nacht in de noodopvang aan de Zilverstraat en zag daar in de praktijk hoe het eraan toe gaat. Het nieuwe onderzoek bevestigt zijn ervaringen. ‘Het college zal nu echt nog echt op korte termijn iets moeten gaan doen aan de kwaliteit van de opvang en de begeleiding’, zegt hij.

Soortgelijk onderzoek

De andere rekenkamers van de vier grote gemeenten voeren een soortgelijk onderzoek uit naar de maatschappelijke opvang. Nadat al die rekenkamers het eigen onderzoek hebben gepubliceerd, wordt nagegaan of het mogelijk is te komen tot een overkoepelende boodschap.