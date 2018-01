Deel dit artikel:











Gemeente Den Haag: 'Kabinet moet verbod op pulsvissen tegenhouden' Foto: Omroep West

DEN HAAG - Het verbod van het Europees Parlement op de pulsvisserij vindt de Haagse wethouder Karsten Klein zeer teleurstellend. 'Deze vissers hebben tonnen geïnvesteerd in deze nieuwe manier van vissen. Het pulsvissen heeft veel voordelen en is milieuvriendelijk. Dat is belangrijk voor de economie van Den Haag, want daardoor wordt er meer vis verhandeld. Ik roep het kabinet daarom op om via de raad van ministers dit verbod tegen te houden', zegt Klein.

Door te vissen met pulstuig in de netten, sleept het net niet over de bodem, maar net daarboven. De vissen krijgen een klein schokje waardoor ze opveren van de bodem en min of meer in het net springen. Deze manier van vissen scheelt veel brandstof en veel bijvangst. 'Eigenlijk heeft pulsvissen alleen maar voordelen en geen nadelen', zegt Kees Taal van rederij Van der Zwan & Zonen. In onze regio varen 15 schepen met pulstuig. Dat is tussen de 15 en 20 procent van de hele vloot van Scheveningen en Katwijk. Volgens Taal is het verbod onvoorstelbaar. 'Het is gewoon kinnisinne van de Franse en Engelse vissers. 'Zij willen dat de Nederlandse visserij stopt met vissen en zelf die ruimte innemen.'

Gebakken peren Als het terugdraaien van het verbod op pulsvisserij niet lukt, wil Karten een schadevergoeding voor de vissers in Scheveningen. 'Deze ondernemers hebben deze investering gedaan op basis van Europese proefwetgeving. Het kan niet zo zijn dat Nederland zo vooruitstrevend en innovatief is, dat ze nu met de gebakken peren zitten. Ik vind dan dat die investeringen vergoed moeten worden door Europa. LEES OOK: Vissers zwaar de pineut: EU-parlement stemt voor verbod pulsvisserij