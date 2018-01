Man plundert rekening eigen noodlijdende bedrijf, OM eist celstraf

DEN HAAG - Een 45-jarige man uit Den Haag zou volgens het Openbaar Ministerie zes maanden celstraf moeten krijgen, waarvan twee voorwaardelijk, voor het plegen van faillissementsfraude. De man pinde grote geldbedragen van de rekening van het bedrijf, vlak voordat het failliet ging.

De man kon direct na het uitspreken van het faillissement geen boekhouding meer overleggen. De man kocht in 2014 het bedrijf over voor 10.000 euro, terwijl hij wist dat het bedrijf 7000 euro schuld had. De schuld liep snel verder op, omdat de nieuwe eigenaar de huur niet meer betaalde. In december 2014 ging het bedrijf failliet.

De Hagenaar kon toen de administratie van het bedrijf niet overhandigen, terwijl deze er wel was tijdens de overname. Sterker nog: hij wist niet wie er wel toezicht zou houden op de administratie.



'Op zijn minst bijzonder'

De man wist dus wel grote geldbedragen op te nemen met de bankpas van het bedrijf. Ook werd er een auto gehuurd. En dat terwijl het bedrijf volgens de verdachte na de zomer van 2014 niet meer actief was. Volgens het OM is dit 'op zijn minst bijzonder.'

