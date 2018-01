Deel dit artikel:











Oostpoort in Delft kleurt rood-wit-blauw Oostpoort Delft

DELFT - Het was een prachtig gezicht woensdagavond: het markante stadsgezicht van Delft, de Oostpoort, werd een uur lang kleurig uitgelicht. Martin Stoelinga van Onafhankelijk Delft diende in december 2016 een motie in om het Delftse monument te verlichten. De motie werd aangenomen, maar de gemeente ondernam sindsdien geen actie.

En dus heeft Stoelinga zelf een lichtverhuur bedrijf ingehuurd. 'De Oostpoort verdient het om uitgelicht te worden', zegt Stoelinga. 'Maar ik vind dat de gemeente een beetje te langzaam is en daarom heb ik zelf mijn spaarvarken stuk geslagen om te laten zien hoe mooi het is om dit markante historische gebouw uit te lichten. Ik hoop dat de gemeente nu snel tot actie overgaat.' LEES OOK: Blije wethouder wil vaker thema's zoals Mondriaan: rood-geel-wit-blauw levert Den Haag miljoenen op