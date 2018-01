Druk bezocht en waardig afscheid van Westwood-dj Bart Eeken

DEN HAAG - In Club Westwood is woensdagavond de onlangs plotseling overleden dj Bart Eeken herdacht. Naar schatting zo'n driehonderd mensen kwamen bij elkaar in de discotheek aan de Laan van Poot. Woensdagmiddag was in Ockenburgh eerst de uitvaartplechtigheid.

Bart Eeken (45) overleed een kleine twee weken geleden totaal onverwacht op Sint Maarten aan een hartinfact. Hij was op het eiland, omdat hij daarvoor eerder een inzamelingsactie hield na de orkaan Irma. Eeken kwam er vaak en had een warme band met het eiland.

Deze woensdagavond staan er kaarsjes voor de deur van 'zijn' club Westwood, een plek waar hij meer dan twintig jaar draaide als dj. Zijn naam staat in grote letters voor de ingang, met een groot rood hart erbij.



Overal kaarsjes

Binnen in de zaak staan ook overal kaarsjes: op de bar, bij de dansvloer en zelfs op de toiletten. Verder lijkt het 'business as usual': er klinkt muziek, de discolichten gaan aan en uit en ook de rookmachine doet zijn werk.

Even na half zes komen de eerste mensen binnen. Familie, vrienden en oud-collega's. Onder wie de bekende Haagse dj Dim Paulson, die als 'ontdekker' van Eeken mag worden beschouwd.



Maliehuisje, De Tempel en Club Westwood

'Rond 1995 begon hij als dj. Eerst in het Maliehuisje in de Maliestraat, later in De Tempel op het Prins Hendrikplein en vervolgens ruim twintig jaar lang hier in de Westwood', vertelt Paulson aan Omroep West.

Eeken, die bekend stond als 'DJ Bertus' was anders dan andere dj's, vertelt hij. 'Hij was heel erg sociaal en 'gewoon, normaal.' Zo kon DJ Bertus volgens Dim heel goed samen met anderen draaien: 'Hij kon zich daar heel erg goed in schikken. Het belang van de dansvloer stond bij hem altijd voorop.'



Rustig en ingetogen

Dat is ook wat Vincent Marshall van de Westwood vol trots over hem zegt, deze woensdagavond. 'Hij was veel rustiger, ingetogener dan andere dj's. En hij draaide altijd voor de mensen, niet voor zichzelf.'

Duizenden mensen, jong en oud, moeten in al die jaren op de muziek van Eeken hebben gedanst. 'Hij werkte hier meer dan twintig jaar. Heel lang als vaste dj en de laatste jaren bij de classic parties die we een paar keer per jaar organiseren.'



'Moeilijk dat hij er niet meer is'

Dat Eeken er nu niet meer is, voelt raar. Marshall: 'Het is apart en ook echt heel moeilijk. De uitvaart vanmiddag was heftig. Heel bijzonder en mooi ook om te zien dat bijna al het personeel van toen en nu er was.'

Ook DJ Dim heeft het zichtbaar moeilijk. 'Ik voel me leeg en raar', zegt hij. 'Het was zo'n goeie vent, in al zijn vriendschappen van jong tot oud was hij de verbindende factor.' Hoe de avond eruit gaat zien is van tevoren niet helemaal duidelijk. Paulson wil vooral dat het een 'mooie avond' wordt. 'Wat er ook gebeurt.'



Knakworst en tomatensoep

Hij maakte een mix van negentien minuten, met daarin alle favoriete platen van zijn overleden oud-collega, vertelt de dj. Hij spoedt zich vervolgens naar de dj-booth, waar Eeken en hij altijd stonden te draaien. Terwijl hij met een microfoon in de hand de menigte welkom heet, worden er ruimhartig 'Broodjes Bart' - witte puntjes met knakworst en veel satésaus - en kopjes tomatensoep geserveerd. Het favoriete eten van Bart.

En dan klinkt ineens de mix die Paulson heeft gemaakt. Voorzichtig wagen de eerste mensen zich op de dansvloer. Het is een haast surrealistisch gezicht: een aantal mensen omhelst elkaar met betraande ogen - op de achterwand worden foto's uit het leven van Bart getoond - terwijl nog geen meter verder andere mensen staan te dansen. Aan de bar zien mensen elkaar na vaak lange tijd weer terug en kletsen met een biertje in de hand even bij.



'Vol gas'

Aan het einde van de mix klinkt er gejoel en gejuich. net als op een normale uitgaansavond in de Westwood. Dan zet DJ Dim de favoriete plaat op van Bart Eeken: 'Love Stimulation', in de versie van Paul van Dyk.

'Vol gas', roept Dim. De plaat hakt erin. Zware bassen vullen de ruimte en sommigen zijn duidelijk geëmotioneerd. En dan is daar even later de beroemde dj Remy, een groot favoriet van de overleden dj. Terwijl Remy een setje draait, staan achter in de Westwood mensen hun adres op te schrijven in een boek. Op de achterwand zijn tientallen foto's te zien van Bart.



Muziek en drank

Op de dansvloer wordt ondertussen steeds minder schuchter gedanst.

'Het is veel en veel te vroeg', constateert een aantal bezoekers. 'Maar dit is wel hoe Bart het had gewild. Waardig en met veel muziek en drank', zegt één van hen.