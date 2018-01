Bijna 400 passagiers urenlang vast in trein door kapotte bovenleiding

LEIDEN - Bijna 400 treinreizigers hebben urenlang vastgezeten in een trein bij Sassenheim door een kapotte bovenleiding. De rest van de woensdag rijden er vanwege de kapotte bovenleiding geen treinen tussen Leiden en Schiphol. Het treinverkeer ligt mogelijk ook donderdagochtend nog plat.

Volgens Prorail is de bovenleiding over een lengte van 2,5 kilometer beschadigd. Hoe dat heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. Vanwege de weersomstandigheden kan ProRail pas donderdagmiddag met het herstel van de bovenleiding beginnen. Dat betekent dat het treinverkeer ook donderdagochtend nog gestremd is.

Een woordvoerder van de NS laat weten dat de evacuatie van de passagiers een stuk langer duurde dan normaal. 'Dat komt omdat er in eerste instantie bussen zijn besteld om de reizigers uit de trein te halen, maar dat bleek niet op een veilige manier mogelijk. Daarom is er later besloten om een evacuatietrein te laten komen. Met speciale loopbruggen kunnen zij dan overstappen op de trein op het naastgelegen perron. De evacuatietrein brengt de reizigers naar Schiphol.'



Stopbussen

De NS laat weten dat gedupeerde reizigers via de klantenservice hun geld kunnen terugvragen vanwege de opgelopen vertraging. Voor andere treinreizigers rijden er de rest van de avond stopbussen tussen Hoofddorp, Nieuw Vennep, Sassenheim en Leiden Centraal.

