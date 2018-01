West Wekker: Storm nadert Zuid-Hollandse kust en passagiers urenlang vast in trein

REGIO - Goedemorgen! Het belooft een flink stormachtige dag te worden. Een mogelijk zware storm nadert onze kust en gisteravond zaten 400 treinpassagiers vast in een trein vanwege een kapotte bovenleiding. Dat en meer lees je in de West Wekker.

1. LIVEBLOG: Code oranje om storm en zeer zware windstoten

Het KNMI waarschuwt voor zeer zware windstoten van mogelijk meer dan 120 kilometer per uur in onze regio. De NS zet daarom minder treinen in. Ook op de weg wordt een flinke chaos verwacht. Volg alles rondom het heftige weer in ons liveblog.

2. Bijna 400 passagiers urenlang vast in trein door kapotte bovenleiding

Bijna 400 passagiers hadden enorme pech: vanwege een kapotte bovenleiding kon de trein niet verder rijden. Urenlang stond de trein stil in Sassenheim voordat ze via een speciale evacuatietrein werden bevrijd. Ook vandaag leidt de kapotte bovenleiding tot extra overlast.

3. Druk bezocht en waardig afscheid van Westwood-dj Bart Eeken

In Club Westwood is gisteravond de onlangs plotseling overleden dj Bart Eeken herdacht. Naar schatting zo'n driehonderd mensen kwamen bij elkaar in de discotheek in de Laan van Poot. Gistermiddag was in Ockenburgh eerst de uitvaartplechtigheid.

4. Man plundert rekening eigen noodlijdende bedrijf, OM eist celstraf

Een 45-jarige man uit Den Haag zou volgens het Openbaar Ministerie zes maanden celstraf moeten krijgen, waarvan twee voorwaardelijk, voor het plegen van faillissementsfraude. De man pinde grote geldbedragen van de rekening van zijn pas aangekochte bedrijf, vlak voordat het failliet ging.

Weer

Zoals al eerder aangegeven: op weergebied wordt het een heftige dag. Al in de ochtend staat er langs de kust een stormachtige wind. In de loop van de ochtend neemt deze toe tot windkracht 9 en mogelijk windkracht 10 (zware storm). In de loop van de dag neemt de wind af. Het wordt ongeveer 9 graden.

Vanavond op TV West

Jet Sol trekt een lijn op de kaart van de regio. Ze moet in een rechte lijn van A naar B zien te komen. Samen met cameravrouw Annelies Dijkman en geluidsman Kees van de Knaap gaat Jet op pad, dwars door huizen, struinend door straten ontmoeten ze allerlei mensen uit de regio. Een programma met bijzondere ontmoetingen en hilarische situaties. Deze week is Jet in Gouda.